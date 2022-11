UPDATE 09:16 - Putin se pregătește pentru a doua rundă de mobilizare. Un consilier al ministrului ucrainean de interne susține că Rusia are planuri de a recruta până la 700.000 de rezerviști. În același timp, cancelarul german, Olaf Scholz, a avertizat că „trebuie să fim pregătiți pentru o escaladare a războiului”.

UPDATE 8:00 - Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a cerut UE să accelereze lucrul la cel de-al nouălea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care ar trebui să prevadă restricţii stricte asupra industriei ruseşti de rachete.

UPDATE 6:45 - Un bebeluș a murit în urma unei lovituri rusești asupra unei maternități din Zaporojie, transmite Kyiv Independent.

O rachetă rusească a lovit maternitatea spitalului Vilnianska de lângă Zaporojie, în dimineața zilei de miercuri, a afirmat guvernatorul Starukh pe Telegram. În urma atacului, un nou-născut a fost ucis.

