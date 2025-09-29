„Nu ar trebui să fim prea prudenți în retorica noastră față de ruși dacă ei ne amenință. Cred că țările civilizate ar trebui să folosească aceeași retorică. A fi civilizat cu cei necivilizați – cred că este o greșeală, atât în retorică, cât și în acțiuni mai concrete pe câmpul de luptă sau în relația cu Federația Rusă”, a afirmat președintele Ucrainei.

De asemenea, la amenințările cu dezactivarea sistemului energetic din partea Rusiei, Zelenski a declarat că răspunsul partenerilor occidentali nu ar trebui să fie diferit.

„Dacă obiectivul Rusiei este un blackout în Ucraina și și-l fixează în fiecare iarnă, nu sunt sigur că răspunsul nostru și al celorlalți parteneri ar trebui să fie diferit.

Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate diferă de cele necivilizate prin faptul că nu inițiază atacuri și nu sunt agresori, dar asta nu înseamnă că sunt slabe și nu e nevoie să arate slăbiciune. Dacă amenință cu un blackout, de exemplu, în capitala Ucrainei, Kremlinul ar trebui să știe că va exista și un blackout în capitala Rusiei”, a adăugat Zelenski.