Război în Ucraina, ziua 1297. Rusia și Belarus testează forța militară: Polonia, Lituania și Letonia ridică nivelul de securitate - LIVE TEXT

Vladimir Putin / Foto: Profi Media
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian. Războiul din Ucraina a ajuns ast[zi în ziua cu numărul 1297. 

UPDATE 7:50 - Exerciţiile ”Zapad” au loc în contextul în care forţele ruse avansează pe frontul extins din Ucraina şi intensifică atacurile aeriene asupra oraşelor ucrainene.

Ţările membre ale NATO din Flancul Estic care se învecinează cu Belarus – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în stare de alertă maximă din cauza exerciţiilor, care, potrivit Belarusului, vor avea loc în apropierea oraşului Borisov, situat la est de capitala Minsk.

Toate cele trei ţări au intensificat măsurile de securitate înaintea exerciţiilor, Polonia ordonând închiderea completă a frontierei cu Belarus pe durata acestora.

UPDATE 7:10 - Nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte sau distruse, afirmă primarul oraşului

Unităţile anti-aeriene ruseşti au distrus sau au doborât nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, vineri dimineaţă, a afirmat primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, relatează Reuters.

Sobianin a arătat, într-o serie de mesaje pe Telegram, că echipe de specialişti examinează fragmente de drone acolo unde acestea au căzut.

Guvernatorul regiunii Leningrad, care înconjoară al doilea cel mai mare oraş din Rusia, St. Petersburg, a afirmat că măsurile anti-aeriene au fost în vigoare pentru a respinge dronele.

Măsurile au fost aplicate pe o rază de 100 de kilometri în jurul Pulkovo, aeroportul din St. Petersburg, a scris el pe Telegram. El a afirmat că numărul de drone inamice urmează să fie stabilit.