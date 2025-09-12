Ambasadorul Rusiei, după ce a fost convocat la MAE în urma incidentului din Polonia: „Au fost reiterate clișeele obișnuite ale propagandei antiruse"

Ambasadorul Rusiei la București afirmă că oficialii MAE nu au prezentat dovezi privind acuzațiile aduse Moscovei în legătură cu presupusul atac cu drone asupra teritoriului polonez. Declarația vine după ce diplomatul rus a fost convocat joi la sediul ministerului pentru explicații.

Într-un comunicat al Ambasadei Rusiei la București, Vladimir Lipaev a denunțat „lipsa de dovezi a acuzației formulate împotriva Moscovei” și apoi a acuzat că „implicarea țărilor NATO în conflictul din Ucraina” e un obstacol în căutarea păcii.

În cadrul întâlnirii, au fost enunțate clișeele standard ale propagandei antiruse, fără legătură cu realitatea”, a transmis un comunicat al ambasadei Rusiei la București.

„Ambasadorul a subliniat nepotrivirea inițiativei române și lipsa de dovezi ale acuzațiilor formulate împotriva Rusiei. El a propus să se consulte declarațiile MAE și ale Ministerului Apărării al Rusiei pe această temă, atrăgând atenția asupra disponibilității de a purta consultări cu Ministerul Apărării al Poloniei, de care, totuși, partea poloneză se eschivează”, potrivit declarației.

 