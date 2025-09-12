Într-un comunicat al Ambasadei Rusiei la București, Vladimir Lipaev a denunțat „lipsa de dovezi a acuzației formulate împotriva Moscovei” și apoi a acuzat că „implicarea țărilor NATO în conflictul din Ucraina” e un obstacol în căutarea păcii.

În cadrul întâlnirii, au fost enunțate clișeele standard ale propagandei antiruse, fără legătură cu realitatea”, a transmis un comunicat al ambasadei Rusiei la București.

„Ambasadorul a subliniat nepotrivirea inițiativei române și lipsa de dovezi ale acuzațiilor formulate împotriva Rusiei. El a propus să se consulte declarațiile MAE și ale Ministerului Apărării al Rusiei pe această temă, atrăgând atenția asupra disponibilității de a purta consultări cu Ministerul Apărării al Poloniei, de care, totuși, partea poloneză se eschivează”, potrivit declarației.