Ministrul de Interne, Igor Klîmenko, a postat pe Telegram că printre cei patru morți se află doi copii și că numărul răniților este mai mare de douăzeci. Primarul Vitali Kliciko a avansat un bilanț de 22 de răniți, între care trei copii.

Administrația militară a capitalei Ucrainei susține că în atac au fost utilizate drone și rachete.

"Din nefericire, stilul rus este tipic în atacurile lor", a postat pe Telegram Timur Tkancenko, șeful administrației militare a Kievului.

"Lovituri combinate, din diferite direcții. Și vizarea sistematică a unor clădiri rezidențiale obișnuite", a adăugat el.

Oficialii ucraineni au menționat că numeroase clădiri au fost avariate, între care mai multe blocuri turn.

Timur Tkancenko a precizat că au fost lovite două blocuri de apartamente aflate pe ambele maluri ale râului Nipru.

În cartierul Darnîțki, o suburbie din estul orașului, un imobil cu cinci etaje a fost parțial distrus, a spus el, și echipele de salvare caută locuitori blocați în dărâmături.

Echipele de urgență răspund unor apeluri în peste 20 de locuri din capitală, a adăugat el.

Mai multe incendii au izbucnit în diverse zone din oraș.

În imagini postate online pot fi văzute apartamente în flăcări la etajele superioare ale unor blocuri turn și clădiri din care iese fum.

Mesajul lui Zelenski: „Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”

În urma valului de lovituri ruseşti asupra Kievului, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat „un răspuns clar (din partea Rusiei) către toţi cei din lume care, timp de săptămâni şi luni, au cerut o încetare a focului şi o diplomaţie autentică".

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a adăugat Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia „nu se teme de consecinţele„ acţiunilor sale şi „profită în continuare de faptul că cel puţin o parte a lumii închide ochii la copiii ucişi şi caută scuze pentru (Vladimir) Putin”, a scris preşedintele Ucrainei.

El a cerut în special o reacţie din partea Chinei şi a Ungariei la acest atac şi impunerea de noi sancţiuni „severe” împotriva Moscovei. „Aşteptăm reacţia tuturor celor din lume care au făcut apel la pace, dar care acum tac mai des decât iau o poziţie fermă”, spune Zelenski.