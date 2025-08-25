UPDATE 09:40 - Ministrul german de finanţe: „Putin să nu-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi”

Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să ştie că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu slăbeşte, a declarat, luni, ministrul german de finanţe, Lars Klingbeil, aflat la Kiev într-o vizită neanunţată, relatează Reuters.

„Putin nu ar trebui să-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi. Dimpotrivă: rămânem al doilea cel mai mare susţinător al Ucrainei la nivel mondial şi cel mai mare din Europa. Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a declarat Klingbeil, liderul Partidului Social-Democrat, partener minoritar în coaliţia conservatoare condusă de cancelarul Friedrich Merz.

Potrivit vicecancelarului, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro (59,18 miliarde de dolari) de la începutul războiului.

Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să demonstreze interes pentru procesul de pace care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a întreprins cel mai mare atac de la începutul lunii iulie, lansând aproape 600 de drone şi 40 de rachete balistice de croazieră, inclusiv asupra unei fabrici americane din vestul Ucrainei care produce maşini de cafea şi alte aparate electronice. Cel puţin 15 muncitori au fost răniţi.

Flex Ltd., compania din Texas care deţine fabrica, a declarat într-un comunicat că fabrica „se concentrează strict pe producţia de bunuri de consum civil” şi „nu produce, nu furnizează şi nu susţine niciun echipament militar sau componente legate de apărare”.

Întrebat despre acest atac într-un interviu pentru NBC News, Lavrov a declarat că nu a auzit de incidentul de la fabrică, dar a adăugat că unii oameni sunt „cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină, când cred că acesta este locul unde se produc aparate de cafea”.

Rusia a ucis sau rănit aproape 50.000 de civili în timpul războiului, inclusiv în atacuri asupra maternităţilor, bisericilor, şcolilor şi spitalelor, spun experţii ONU, numărul victimelor civile atingând în iulie cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani. Săptămâna trecută, o grădiniţă s-a numărat printre zecile de clădiri lovite într-un atac mortal al Rusiei asupra oraşului Liov, din vestul ţării.

„Fie armata rusă are o precizie îngrozitoare, fie vizaţi civilii”, i-a spus jurnalista de la NBC News lui Lavrov. „Care din cele două?” l-a întrebat ea.

Lavrov a răspuns că Rusia vizează doar obiective legate de armata ucraineană. „Nu am vizat niciodată ţinte civile de genul celor menţionate de dumneavoastră”, a spus el, acuzând că Ucraina este cea care loveşte, în schimb, „în mod intenţionat” biserici şi aşezări civile, ceea ce Kievul, evident, neagă.