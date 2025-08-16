UPDATE 15:00 - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune sâmbătă, într-un nou mesaj pe X, că i-a spus președintelui Donald Trump că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite „dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului”.

UPDATE 13:20 - Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska, relatează agenţia de presă rusă Tass.

UPDATE 12:50 - Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO. Trump a spus că a fost stabilit de către toată lumea că discuţiile vor fi pentru un acord de pace, nu doar pentru o încetare a focului.

UPDATE 11:00 - O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters. Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături.

Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat vineri că incidentul a fost declanşat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Autorităţile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică.

Presa rusă a relatat că explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de puşcă. În trecut, regiunea Riazan a fost vizată de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii economice şi militare.

UPDATE 9:20 - Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone din Iran, lovind-o într-un port situat la nord de Marea Caspică, într-un gest de forță cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Fotografii au arătat o navă de marfă parțial scufundată la Olya, lângă Astrakhan, la peste 500 de mile de linia frontului. Armata ucraineană și-a revendicat atacul, precum și bombardarea peste noapte a unei rafinării de petrol la Samara, pe râul Volga, adânc în interiorul Rusiei, relatează The Guardian.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au anunţat forţele aeriene pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Acestea au precizat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 61 dintre aceste drone. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat în raportul său zilnic de dimineaţă că 139 de confruntări au avut loc pe linia frontului în ultima zi.

Între timp, presa rusă, citând Ministerul Apărării al ţării, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat şi distrus 29 de drone ucrainene peste noapte deasupra diferitelor regiuni ruseşti, inclusiv 10 doborâte deasupra regiunii Rostov.