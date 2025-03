Kievul a fost de acord să accepte o încetare a focului de 30 de zile propusă de SUA, cu condiția ca și Rusia să respecte termenii acesteia. Oficialii americani negociază în prezent cu Moscova detaliile propunerii.

„Suntem într-adevăr dispuși să facem pace, dar avem nevoie de o pace de lungă durată, nu de o încetare a focului de scurtă durată”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt, sub rezerva anonimatului, pentru The Independent.

„Nu vrem ca copiii noștri să ducă această bătălie”, a declarat sursa.

Ucraina are patru condiții-cheie care trebuie respectate pentru ca războiul la scară largă să se încheie, au precizat sursele publicației britanice.Acestea sunt:

- să nu mai fie cedat niciun teritoriu Rusiei, inclusiv teritorii din regiunile parțial ocupate ale Ucrainei;

- returnarea a mii de copii ucraineni deportați ilegal în Rusia;

- returnarea a mii de civili reținuți ilegal de Rusia;

- garanții internaționale de securitate în cazul în care Moscova încalcă termenii oricărei încetări viitoare a focului.

Kievul este pregătit să accepte o înghețare de-a lungul liniilor de luptă actuale, au declarat surse pentru The Independent, dar nu va mai ceda niciun teritoriu Rusiei, în ciuda obiectivului președintelui rus Vladimir Putin de a ocupa pe deplin regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pe care le-a anexat, deși sub parțial sub controlul Moscovei.

Putin a declarat că Rusia este pregătită să accepte încetarea focului în Ucraina propusă de SUA, dar numai dacă Kievul acceptă o serie de cerințe opresive. Acestea includ garanții că Kievul nu va mobiliza sau antrena trupe și nu va accepta niciun ajutor militar în timpul armistițiului.

„Putin se joacă. Noi am făcut o mișcare puternică – acum este rândul lui”, au declarat surse pentru The Independent.

„Am dovedit că suntem rezonabili; suntem dispuși să avem pace – dacă Rusia nu este de acord, întreaga lume va vedea că sunt mincinoși”.