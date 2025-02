UPDATE 8:20 - Ministerul rus al apărării a afirmat că forțele sale antiaeriene au interceptat și distrus 90 de drone ucrainene peste noapte.

Treizeci și opt de drone au fost doborâte deasupra Mării Azov, 24 deasupra regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, iar restul în alte regiuni din sudul și vestul țării, precum și deasupra Peninsulei Crimeea, a afirmat ministerul pe Telegram.

Potrivit unor canale rusești de știri de pe Telegram, una dintre țintele ucrainenilor a fost rafinăria Ilsky din Krasnodar, unde s-a auzit peste noapte o serie de explozii de amploare.

According to Russian channels, Ukrainian drones hit the Ilsky Oil Refinery in the Krasnodar Territory. pic.twitter.com/8XBOXkphwX