Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatarii pe străzile Parisului. Polițiștii parizieni au folosit gaze lacrimogene și bastoanele din dotare împotriva manifestanților care au aruncat cu pietre și bucăți de bordură.







Angajații din sectoare precum transporturile, educația și energia din întreaga țară au intrat în grevă și participă la proteste. Pe aeroportul Orly 20 la sută dintre curse au fost anulate. Iar în Paris, doar două linii de metrou au funcționat dimineață. De asemenea, mai multe trenuri nu au circulat între orașe importante din Franța, folosite de navetiști.

People in France went on a nationwide strike to protest the government's plans to raise the retirement age by 2 years to 64pic.twitter.com/QsftZxbrsY