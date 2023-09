Autorităţile braziliene au ridicat de la 25 la 46 numărul persoanelor date dispărute după trecerea luni a unui ciclon devastator în sudul ţării, care a făcut cel puţin 41 de morţi, potrivit unui nou bilanţ difuzat vineri.



Căutările pentru a încerca găsirea celor dispăruţi continuă, asigură într-un comunicat securitatea civilă din statul Rio Grande do Sul, cel mai sudic dintre cele 27 de state ale Braziliei, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.



Ploile puternice şi vânturile violente declanşate de ciclon au forţat peste 11.000 de persoane să-şi părăsească locuinţele. Peste 147.000 de persoane au fost afectate, conform ultimelor estimări.



Mai multe clădiri au fost distruse şi oraşe au fost inundate. În total, 87 de municipalităţi au fost afectate, au indicat autorităţile, raportând 223 de răniţi.

Guvernatorul statului Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a vizitat joi municipalitatea Muçum, cea mai afectată cu cel puţin 15 morţi şi aproximativ 30 dispăruţi, şi a promis că va fi reconstruită rapid.



"Vom garanta reconstrucţia acestor oraşe, infrastructurii lor şi vieţilor acestor oameni", a spus Leite într-o conferinţă de presă, estimând la aproximativ 20 de milioane de dolari necesarul pentru reconstrucţia infrastructurii rutiere.

Aproape o mie de salvatori şi mai mult de zece elicoptere au fost desfăşurate în cadrul operaţiunilor de salvare, care s-au complicat joi după prăbuşirea a două poduri şi blocarea parţială sau totală a mai multor drumuri.



Autorităţile se aşteaptă ca vremea instabilă să persiste în regiune până sâmbătă dimineaţa "din cauza apropierii şi avansării unui front rece" din Uruguayul vecin.

Statul Rio Grande do Sul , cel mai sudic, a fost lovit puternic de ciclon.

Southern Brazil 🇧🇷 Cyclone 🌀 Chaos - Death Toll Rises to 21



Rio Grande do Sul has been hit hard by a tropical storm that caused intense flooding.



The mayor confirmed the state has been mobilized to save those still in danger after the Taquari River flooded its banks. pic.twitter.com/QjbywBXgAB