Ocupaţia rusă cere urgent Moscovei să ajute la evacuarea civililor din regiunea ucraineană anexată Herson. Teritoriul a fost anexat de Rusia la sfârşitul lunii septembrie. Forțele armate ucrainene au început contraofensiva la începutul lunii septembrie, Hersonul fiind una din regiunile vizate.

„Am sugerat ca toţi locuitorii regiunii Herson care doresc să se apere de atacuri (ucrainene) cu rachetă să se ducă în alte regiuni” ruseşti, a anuțat într-o postare pe Telegram şeful administraţiei de ocupaţie la nivel regional Vladimir Saldo.

”Luaţi-vă copiii cu voi şi plecaţi!”, a mai transmis Saldo.

Știm că Rusia nu-și abandonează proprii cetățeni”, a mai subliniat Vladimir Saldo în mesajul său video, transmis pe canaul Telegram.

Russia’s man in occupied Kherson region asks Moscow’s help in evacuating potentially millions of Kherson residents that he says are afraid for their safety. Clearly problems brewing if even he is publicly admitting it. “We know Russia doesn’t abandon its own,” he says. pic.twitter.com/d7cHd2d22v