„Nu contează cine vrea să ne intimideze sau cât de mult, nu contează cine vrea să ne zdrobească sau cât, voința noastră sau conștiința noastră. Nimeni nu a reușit vreodată să facă așa ceva în istorie. Nu a funcționat astăzi și nu va funcționa în viitor.

Aceasta... ne permite să consolidăm societatea, să arătăm corectitudinea căii pe care o urmăm, corectitudinea drumului pe care îl urmăm și să creăm condiții pentru continuarea mișcării, astfel încât Rusia să fie chiar mai puternică, mai eficientă”, a declarat Putin, în discursul susținut după ce a câștigat scrutinul, în timp ce susținătorii săi îi scandau numele, relatează Reuters preluat de HotNews.ro.

Putin a mulțumit tuturor celor care s-au prezentat la vot.

„Astăzi sunt recunoscător tuturor luptătorilor noștri. Nimeni nu va mai suprima Rusia. Suntem o familie unită. Sunt sigur că toate planurile vor fi îndeplinite, obiectivele atinse”

Vorbind despre „Amiază împotriva lui Putin”, care a încurajat oamenii să iasă în ultima zi de vot și să-și anuleze buletinele de vot, președintele Putin spune că „nu a avut niciun efect”.

„Cei care au stricat buletinele de vot ar trebui să fie urmăriți penal conform legii”, spune el.

Forțele armate ale Rusiei avansează în Ucraina în fiecare zi și forțele Moscovei au inițiativa pe câmpul de luptă.

