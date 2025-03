Rusia apreciază declarația lui Volodimir Zelenski privind pregătirea pentru negocierile de pace, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Ria Novosti.

Acesta a precizat că "posibiltatea ca un miting între Putin, Trump and Zelenski la Minsk n-a fost discutată în niciun fel. Pentru Federația Rusă, aceasta ar fi cel mai potrivit loc pentru negocieri," a spus Peskov.

"The possibility of holding a meeting between Putin, Trump and Zelensky in Minsk has not yet been discussed in any way. For the Russian Federation, this would be the best place for negotiations," said Kremlin spokesman Dmitry Peskov.



