Informațiile au apărut și pe un canal de Telegram afiliat Grupului Wagner, ceea ce alimentează și scenariul potrivit căruia la Kremlin a început și o luptă pentru putere, prima etapă fiind preluarea controlului asupra Armatei.

De altfel, în postarea respectivă au apărut și patru propuneri, după ce ambii lideri ai Armatei Ruse și-ar fi înaintat demisiile.

Wagner affiliated GREYZONE channel is now reporting Shoigu and Gerasimov have been purged. https://t.co/mxPBZBkkLB pic.twitter.com/kxFYhrrz6Q