Scena s-a petrecut într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, în care Vladimir Putin îl repede pe unul dintre vicepremieri ai Guvernului de la Moscova. Liderul de la Kremlin pare că este din ce în ce mai lipsit de răbdare după eșecul pe frontul din Ucraina, pe fondul dotării militare slabe. Unii au văzut în furia preşedintelui rus o pierdere a controlului, după ce liderul de la Kremlin a fost surprins dându-și ochii peste cap și agitând nervos hârtiile pe care le ținea în mână în timpul ședinței.

Putin l-a apostrofat dur pe ministrul Industriei și Comerțului, Denis Manturov, pentru că nu a semnat niciun nou contract pentru aeronave în 2023. Acesta i-a cerut ministrului, care este și vicepremier, să se asigure că în 2023 sunt încheiate contracte de producție de avioane civile și militare cu mai multe întreprinderi de profil.

In a bureaucratic mix up, Putin demands that Denis Manturov, Minister of Industry and Trade, ENSURES that 2023 contracts for civil and military aircraft production are in place with the relevant enterprises, within the MONTH.#Russia pic.twitter.com/7cP8k1v05e