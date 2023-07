IGOR GHIRKIN, ARESTAT DE PUTIN DUPĂ CE I-A CRITICAT DECIZIILE DIN RĂZBOIUL DIN UCRAINA

Fostul om de încredere al președintelui rus a fost redus la tăcere. Militantul naţionalist rus Igor Ghirkin - care i-a acuzat pe Vladimir Putin şi pe şefii armatei ruse că nu duc războiul din Ucraina suficient de dur sau eficient - a fost arestat vineri la Moscova pentru incitare la extremism, relatează Reuters, potrivit agerpres.ro.

Colonel în rezervă FSB (Serviciul Federal de Securitate), Ghirkin a ajutat la anexarea Crimeii de către Rusia în 2014 şi la organizarea miliţiilor proruse în Donbas, estul Ucrainei.

Publicaţia independentă rusă Mediazona a transmis că Igor Strelkov (Ghirkin) a fost plasat în arest preventiv până în data 18 septembrie.



Decizia de arestare a lui Ghirkin sugerează că autorităţile s-ar fi săturat de criticile lui Ghirkin la adresa a ceea ce ele numesc "operaţiunea militară specială" a Rusiei în Ucraina şi, probabil, de criticile altor voci naţionaliste puternice care păreau să dispună de privilegiul de a ironiza efortul de război, notează agenţia britanică de presă.

La începutul acestui an, el şi-a anunţat intenţia de a intra în politică, devenind tot mai critic la adresa preşedintelui Vladimir Putin şi a ministrului apărării Serghei Şoigu cu privire la ceea ce a calificat drept gestionarea incompetentă de către Moscova a ceea ce oficial se numeşte în Rusia "operaţiunea militară specială" în Ucraina.



Arestarea lui Ghirkin intervine și după rebeliunea eşuată din 24 iunie şi condusă de un alt critic deschis, Evgheni Prigojin, şeful grupului paramilitar Wagner, aflat încă în libertate, dar care şi-a redus considerabil propriile atacuri verbale.



Procurorii Serviciului Federal de Securitate (FSB) au cerut tribunalului districtual Meşcianski din Moscova plasarea lui Ghirkin în arest preventiv pentru instigare la extremism, delict pentru care acesta riscă până la cinci ani de închisoare, au relatat agenţiile de presă ruse oficiale TASS şi RIA Novosti.

#Girkin \"s lawyer reports that two posts published in Telegram on May 25, 2023, referring to Crimea and non-payments to the military, are charged as calls to extremism. pic.twitter.com/CNZ9PY1vZz

În imagini de la tribunal publicate de popularul canal Telegram Shot, adeseori unul dintre primele care difuzează imagini oficiale, Ghirkin stătea aproape nemişcat într-o cuşcă de sticlă, cu braţele încrucişate, privind drept înainte.

⚡️ #Girkin was sent under arrest to a pre-trial detention center for two months. He will stay behind bars until September 18. pic.twitter.com/n3T5irEWOB

The arrest of #Girkin is quite pivotal. 🧵

Just a few weeks ago the authorities "protected" him from a potential bomb threat. Now, within a few hours he and his allies Kvatchkov and Gubarev are taken on by the "authorities".

So, why now & for what reason?

Is this a foreshadow?

1/ pic.twitter.com/oRSAKZOAj2