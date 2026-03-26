Potrivit liderului rus, războiul afectează deja logistica globală, producția și lanțurile de aprovizionare, generând presiuni asupra unor sectoare-cheie precum energia, metalele și îngrășămintele. Putin a subliniat incertitudinea majoră care înconjoară evoluția conflictului:

Vladimir Putin, avertisment: „Consecințele războiului din Iran, comparate cu pandemia de Covid-19”

„Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu rămân dificil de prevăzut cu precizie. (...) Cu toate acestea, există deja estimări conform cărora aceste consecințe pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”, a declarat Vladimir Putin.

El a amintit că pandemia a încetinit dezvoltarea economică la nivel global, sugerând că un scenariu similar nu poate fi exclus. În același timp, liderul de la Kremlin a atras atenția asupra modului în care Rusia ar trebui să gestioneze veniturile suplimentare generate de creșterea prețurilor la petrol, în contextul conflictului.

Putin a avertizat împotriva tentației de a cheltui rapid aceste venituri, fie prin dividende, fie prin creșterea cheltuielilor bugetare, recomandând o abordare „moderat conservatoare”, conform Reuters.