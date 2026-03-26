Putin avertizează: impactul războiului din Orientul Mijlociu ar putea fi comparabil cu pandemia COVID

Vladimir Putin, avertisment privind războiul din Iran.
Vladimir Putin, avertisment privind războiul din Iran.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este dificil de anticipat impactul conflictului din Orientul Mijlociu, dar a avertizat că unele estimări îl compară deja cu efectele pandemiei de COVID. Declarațiile au fost făcute în fața unor oameni de afaceri, la Moscova.

Potrivit liderului rus, războiul afectează deja logistica globală, producția și lanțurile de aprovizionare, generând presiuni asupra unor sectoare-cheie precum energia, metalele și îngrășămintele. Putin a subliniat incertitudinea majoră care înconjoară evoluția conflictului:

Vladimir Putin, avertisment: „Consecințele războiului din Iran, comparate cu pandemia de Covid-19”

„Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu rămân dificil de prevăzut cu precizie. (...) Cu toate acestea, există deja estimări conform cărora aceste consecințe pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”, a declarat Vladimir Putin.

El a amintit că pandemia a încetinit dezvoltarea economică la nivel global, sugerând că un scenariu similar nu poate fi exclus. În același timp, liderul de la Kremlin a atras atenția asupra modului în care Rusia ar trebui să gestioneze veniturile suplimentare generate de creșterea prețurilor la petrol, în contextul conflictului.

Putin a avertizat împotriva tentației de a cheltui rapid aceste venituri, fie prin dividende, fie prin creșterea cheltuielilor bugetare, recomandând o abordare „moderat conservatoare”, conform Reuters.