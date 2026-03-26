Documentul, citat de Radio Svoboda, evidențiază lecțiile învățate din războiul din Ucraina, unde atacurile repetate asupra rețelelor energetice au arătat cât de dependentă este o societate modernă de stabilitatea energetică. „Energia nu mai este doar o resursă, ci o armă strategică”, notează raportul.

Ca răspuns, NATO accelerează adaptarea mecanismelor de apărare, punând accent pe:

- exerciții militare dedicate protecției infrastructurii critice,

- o mai bună coordonare între statele membre,

- dezvoltarea tacticilor de răspuns la amenințările de tip hibrid.

Un exercițiu derulat în septembrie 2025 a testat deja scenarii concrete privind protejarea lanțurilor de aprovizionare cu energie în condiții de conflict.

Rusia, amenințarea principală

Raportul menține același ton față de Moscova, descriind Rusia drept „cea mai semnificativă și directă amenințare” la adresa securității euro-atlantice. Kremlinul este acuzat că își intensifică acțiunile provocatoare — de la încălcări ale spațiului aerian și sabotaj, până la atacuri cibernetice tot mai complexe.

Susținere extinsă pentru Ucraina

Deși evită explicit tema aderării Ucrainei la NATO, raportul reafirmă angajamentul pe termen lung față de Kiev. Sprijinul Alianței se extinde dincolo de livrările de arme și programele de instruire, vizând integrarea industriei de apărare ucrainene în ecosistemul aliat – o mutare strategică cu potențial de a modifica echilibrul militar din regiune.

Creștere record a cheltuielilor de apărare

Pe plan financiar, 2025 marchează o premieră: toate cele 32 de state membre NATO au atins ținta de 2% din PIB pentru apărare. Cheltuielile combinate ale statelor europene și Canadei s-au ridicat la 574 de miliarde de dolari, o creștere semnificativă față de 2024.

Polonia conduce clasamentul cu 4,3% din PIB, urmată de statele baltice, în timp ce SUA rămân principalul contributor financiar, acoperind aproximativ 60% din totalul bugetului de apărare al Alianței.

Prioritate strategică: protejarea energiei

Mesajul central al raportului este clar: într-un război care se desfășoară tot mai des în spațiul cibernetic și economic, apărarea infrastructurii energetice devine o componentă esențială a securității colective.