Delays, cancellations and disruption as national strike hits Belgium.



Flights cancelled as Belgium general strike grounds airlines and disrupts Brussels public transport#belgiumstrike #Belgium pic.twitter.com/HMSfuxgYxp — Chat News Hub (@chatnewshub) October 14, 2025

Austeritatea belgiană amintește de planurile lui Ilie Bolojan pentru români

Sindicatele protestează față de reformelor guvernului federal, care vor afecta pensiile, condițiile de muncă şi salariile.

Premierul belgian, care a preluat funcția la începutul lunii februarie, dorește să limiteze la doi ani indemnizațiile de șomaj și să pună în aplicare o reformă amplă a pensiilor, incluzând eliminarea regimurilor speciale și alinierea situației funcționarilor publici la cea din sectorul privat. În plus, el pregătește reduceri importante în proiectul de buget pentru 2026, care ar fi trebuit să fie dezvăluit marți, dar a cărui prezentare a fost amânată cu o săptămână.

Guvernul „pune în aplicare un proiect brutal: un atac în toată regula împotriva protecției sociale, serviciilor publice, securității sociale și solidarității”, denunță sindicatul interprofesional.