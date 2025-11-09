Proteste uriașe în Portugalia împotriva măsurilor de austeritate: sute de mii de oameni au ieșit în stradă - VIDEO

Proteste uriașe în Portugalia împotriva măsurilor de austeritate: sute de mii de oameni au ieșit în stradă/ Captură video
Proteste uriașe în Portugalia împotriva măsurilor de austeritate. Sute de mii de oameni au ieșit să-și exprime nemulțumirile în Lisabona cu privire la planul Guvernului de centru-dreapta de a modifica legislația muncii. Oficialii au transmis că modificarea codului muncii are ca scop creșterea competitivității. 

Conform modificărilor planificate, oamenii ar putea fi concediați mult mai ușor, asta pentru că angajatorii nu mai sunt nevoiți să prezinte nici motivele și nici dovezile la cererea angajatului.

De asemenea, companiile ar avea dreptul să creeze așa-numitele "bănci de timp individuale", care să le permită angajaților să lucreze până la două ore suplimentare pe zi, cu un plafon de 150 de ore pe an. 