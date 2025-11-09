Conform modificărilor planificate, oamenii ar putea fi concediați mult mai ușor, asta pentru că angajatorii nu mai sunt nevoiți să prezinte nici motivele și nici dovezile la cererea angajatului.

De asemenea, companiile ar avea dreptul să creeze așa-numitele "bănci de timp individuale", care să le permită angajaților să lucreze până la două ore suplimentare pe zi, cu un plafon de 150 de ore pe an.