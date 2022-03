Potrivit imaginilor, mii de oameni au ieșit să protesteze pe străzile capitalei ruse.

Manifestațiile au fost organizate de cei care se opun invaziei lui Vladimir Putin în Ucraina.

Demonstrațiile sunt interzise de mult timp la Moscova, din cauza pandemiei. Cu toate acestea, oamenii au ieșit în stradă, și zilele trecute, în mai multe orașe din Rusia, pentru a protesta față de război.

Mii dintre ei au fost reținuți până acum.

#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar