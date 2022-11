Mii de oameni, membri și simpatizanți ai Partidului Politic „Șor” au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului. Este a nouă săptămână de când aceștia protestează. Acțiunea s-a desfășurat sub formă de marș pe străzile orașului. Oamenii au fluturat steagul tricolor și au cerut demisia președintelui Maia Sandu.

Un autocar plin cu 49 de protestatari care se îndrepta spre Chișinău a luat foc în mers. Pompierii au venit de urgență la fața locului pentru a stinge flăcările. Nu s-au comunicat detalii despre victime.

...🇲🇩..."Down with Sandu, down with the government!" A new major anti-government protest is taking place in Chisinau.



Several thousand people took to the streets, stretching the flag of the republic. They move to the city center. The column is escorted by security officials. pic.twitter.com/jIkv76R7SK