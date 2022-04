Mai mult, aceștia spun că, citez, “vecinii noştri români ne poluează şi ne otrăvesc viitorul pe o lungime de câteva sute de kilometri și nu numai că dăunează mediului, dar implică cheltuieli majore din partea autorităţilor din Ungaria". Reprezentanții partidului Jobbik spun că, deși un încercat să discute cu ministrul Mediului, Tanczos Barna nu le-a oferit niciun un răspuns. Vă amintesc că Barna este membru UDMR, partid cu care Jobbik are o relație extrem de rece. Mai mult, UDMR susține puternic partidul maghiar aflat la guvernare.

„Nu comentez partea politică a acțiunii, Jobbik e Jobbik, toată lumea știe cine sunt ei. Anul trecut, am început o serie de întâlniri cu ministrul Agriculturii și cu cel de Externe din Ungaria. Am promis că vom implementa un sistem de colectare a deșeurilor plutitorare. Deja 3 astfel de sisteme sunt în funcțiunie. Alte 4 sunt licitate să fie instalate anul acesta, iar alte 4 vor ajunge anul viitor.

Vom avea și amenzi care să îi descurajeze pe cetățenii care fac astfel de acțiuni.

Am lansat o campanie de conștientizare una dinte ele este „Curățăm România”, proiect în care conștientizăm opinia pubică de faptul că depinde de noi cum arată apele noastre. Această campanie a dus la colectarea a peste 130 tone de deșuri doar la zona de graniță a apelor noastre. Azi, dacă trecem peste aceste râuri nu vedem aceeași mizerie ca anul trecut. Nu se pune problema deschiderii unei anchete. Am abordat diplomatic și tehnic această problema, am stabilit pașii ce trebuie urmați, am anunțat și partea maghiară. Este un plan bine stabilit, problema va fi rezvolată”, a declarat ministrul Mediului la Realitatea PLUS.