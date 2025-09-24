Minorul s-a rănit după atac

Agresorul a fost imobilizat la scurt timp, însă în momentul reținerii și-a provocat singur răni grave, tot cu arma albă. Adolescentul a fost transportat de urgență, cu elicopterul, la spitalul din Strasbourg, iar medicii i-au descris starea ca fiind critică.

Profesoara rănită a primit îngrijiri medicale, iar viața sa nu este pusă în pericol, au precizat surse citate de presa locală. Motivele gestului violent nu sunt cunoscute deocamdată.

Incidentul a declanșat o mobilizare imediată a autorităților. Elisabeth Borne, ministrul Educației aflată în funcție interimară, a condamnat atacul pe platforma X și a anunțat că se deplasează la fața locului. „Îmi exprim solidaritatea cu profesorii și întreaga comunitate școlară. O celulă de urgență a fost activată pentru sprijinul elevilor și al personalului”, a transmis aceasta.

Elevii au fost martorii atacului

Elevii aflați în clasă în momentul agresiunii au fost ținuți inițial în sala de curs, apoi mutați în foaierul școlii, în timp ce ceilalți au fost evacuați către sala de festivități a orașului, unde au fost preluați de părinți.

Primarul localității Benfeld, Jacky Wolfarth, a declarat pentru AFP că „unitatea școlară și-a luat toate măsurile necesare” și a subliniat că situația este considerată „un eveniment izolat”. Totodată, au fost organizate celule de sprijin psihologic pentru elevii afectați.

Mărturii ale copiilor surprind starea de șoc din comunitate. „Mă doare, pentru că îmi plăcea de ea”, a spus o elevă despre profesoara rănită, în timp ce un alt coleg a mărturisit: „Sunt șocat, am plâns mai înainte”.

Ancheta urmează să stabilească motivele atacului și profilul psihologic al adolescentului.