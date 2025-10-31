Cuplul regal a depus plângerea în aprilie, la doar câteva zile după apariția imaginilor surprinse de paparazzi, în care se aflau împreună cu cei trei copii ai lor – prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis. Palatul Kensington a subliniat că ducii de Wales sunt hotărâți să protejeze copilăria micuților și să evite expunerea lor nejustificată.

Aceasta este a doua acțiune de acest tip câștigată de William și Kate în Franța, după procesul celebru din 2012 împotriva revistei Closer, care publicase fotografii cu Kate topless.

Prințul William, marcat de moartea mamei sale, prințesa Diana – urmărită agresiv de paparazzi înainte de accidentul fatal din 1997 –, a devenit unul dintre cei mai fermi apărători ai respectării vieții private în rândul familiei regale. De-a lungul timpului, el și Kate au fost și victime ale interceptărilor ilegale operate de publicații britanice, unele procese încheindu-se prin înțelegeri confidențiale.

Revista Paris Match, deținută de grupul LVMH, nu a comentat public decizia, însă a admis oficial încălcarea drepturilor familiei regale prin notificarea judiciară publicată. Potrivit avocaților cuplului, William și Kate au preferat această soluție în locul unei despăgubiri financiare.