Un fost comandant al grupării paramilitare ruse Wagner a fugit din Rusia în Norvegia trecând clandestin graniţa sub lătratul câinilor grănicerilor şi focurilor de armă trase din spate de agenţii de frontieră ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), Anunțul a fost făcut chiar de acesta într-o înregistrare video difuzată de un site anti-Kremlin.

Este vorba de fostul luptător al Grupului Wagner - Andrey Medvedev. Acesta a cerut azil politic după ce a fugit în Norvegia. El spune că a fost comandantul unității în care era și luptătorul care a foct ucis cu un baros, într-un clip video cutremurător difuzat în luna noiembrie anul trecut în spațiul online.

Andrei Medvedev a activat în cadrul unui detaşament de asalt al acestei grupări şi acum afirmă că doreşte să depună mărturie şi să-l expună pe fondatorul grupării, Evgheni Prigojin.

„Sper că mărturiile mele vor fi esenţiale pentru investigaţiile asupra Wagner”, spune fostul comandant, citat de presa internațională.

Fostul mercenar a susținut că a fost prezent pentru mai multe dintre aceste crime, inclusiv două cazuri în care bărbații uciși nu erau foști prizonieri.

„Eram urmărit de foștii mei angajatori – compania militară privată Wagner, a lui Prigojin și echipajul său, FSB-ul rus. Au implicat departamentul rus de investigații penale. Eram în pericol. Pentru că, dacă voi fi prins, mă vor ucide, fie împușcându-mă, fie mai rău, așa cum au făcut cu Nujin - execuție cu barosul”, a spus Medvedev, citat de site-ul anti-rus Meduza.

Acesta a dezvăluit, în cursul declarațiilor făcute în fața autorităților norvegiene, că știe de zece cazuri în care Grupul Wagner și-a ucis propriii luptători pentru că au refuzat să ia parte la luptă. El a descris chiar unul dintre cazuri: „Ei [luptătorii Wagner] au fost răniți și au mers la un spital de lângă Pervomaiskyi și de acolo au încercat să evadeze. Au fost prinși la graniță, la un punct de control. Un grup MED a venit și i-a împușcat”, potrivit Meduza.io

„MED este o ramură a serviciului de securitate al Grupului Wagner care este responsabilă de „neutralizare”. Ei iau tipi și îi ucid, public sau nu, ca în cazul lui Nuzhin”, a explicat Medvedev, potrivit aceleiași publicații de investigații anti-ruse.

Este prima dată de la începutul campaniei militare ruse în Ucraina când un fost comandant al uneia dintre unităţile Wagner - grupare implicată puternic în această campanie şi care a avut un rol semnificativ în recenta capturare a oraşului Soledar - reuşeşte să fugă din Rusia în Europa.

„Alergam, alergam şi iar alergam pe un teren îngheţat până când am ajuns în prima localitate (norvegiană) şi am cerut ajutor”, afirmă în înregistrare fostul comandant Andrei Medvedev, relatează luni agenţia EFE, potrivit agerpres.ro.

Conform declaraţiei sale difuzate de organizaţia rusă Gulagu.net pe Telegram, Medvedev a reuşit să fugă din Rusia pe 12 ianuarie, traversând frontiera către Norvegia în apropierea localităţii de graniţă Nikel, în regiunea Murmansk. El s-a adresat apoi forţelor de securitate norvegiene şi a cerut azil politic şi protecţie internaţională în Norvegia, fiind apoi transferat într-un centru din capitala Oslo destinat persoanelor care au încălcat legislaţia privind trecerea frontierei.

„Mă bucur mult că mă aflu în Norvegia şi de modul în care sunt tratat”, a mai recunoscut Andrei Medvedev.

Până la fuga în Europa, fostul comandant al detașamentului 7 de asalt Wagner a vorbitdespre practicile grupului Wahâgner al lui Prigojin, potrivit unui clip video difuzat pe 16 decembrie. El făcea atunci apel la directorul FSB pentru a verifica activitățile grupului și ale lui Progojin și se adresa direct lui Putin și Procuraturii Generale.

