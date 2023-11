Acesta este momentul în care teroriștii Houthi din Yemen atacă vasul britanic operat de japonezi în Marea Roșie. Nava este un cargo care transportă automobile și plecase din Europa către India.



Cu veste antiglonț, înarmați și cu cagule pe față, zeci de teroriști au coborât din elicoptere și s-au dus direct în cabina căpitanului.

The Houthi forces in Yemen have released footage of them y-day hijacking a large Israeli-owned ship in the Red Sea



The crew of the Bahamas-flagged Galaxy Leader were kidnapped.



