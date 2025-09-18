Procuratura moldoveană susţine, însă, că a fost notificată de amânarea extrădării prin canalele Interpol, miercuri, iar decizia a fost luată de Ministerul Justiţiei din Grecia, care nu a oferit deocamdată vreun motiv.

Pe numele oligarhului moldovean există un dosar penal deschis în România

Vladimir Plahotniuc avea asupra sa șase documente presupus emise de România în momentul în care a fost prins în Grecia, iar polițiștii eleni au cerut clarificări țării noastre.

Ministerul de Interne de la București a subliniat că pentru cinci dintre documente exista suspiciunea că ar fi fost falsificate, iar verificările au arătat că acestea prezintă „suprascriere mecanică în scopul denaturării identității titularului”.

Un pașaport, care a fost emis înaintea impunerii de restricții asupra oligarhului moldovean, este singurul document real dintre cele prezentate.

„În urma schimbului de date și informații efectuat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, autoritățile elene au transmis copii de pe șase documente de identitate aflate în posesia persoanei respective (Vladimir Plahotniuc – n.r.). În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale”, au transmis reprezentanții MAI.

Potrivit procurorilor moldoveni, Plahotniuc urma să ajungă la Chișinău „în zilele apropiate”. Anterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, anunțase că acesta urma să fie adus în țară pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, împreună cu Constantin Țuțu. Problema este că la îmbarcarea în avion, acesta a prezentat un pașaport în care era trecut ca și Kirsanov. Întâmplarea face că un oarecare Kirsanov de 59 de ani a fost vizat într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție de mașini din vestul Atenei. Plahotniuc, neștiind ce se întâmplă, cerea insistent prin avocat să i se returneze actul, fapt care a sporit suspiciunile autorităților. În plus, autoritățile au fost alertate de caracterul aparent grăbit al plecării celor doi.

O zi mai târziu, procurorii eleni au emis mandate de arest pe numele acestora. Autoritățile de la Chișinău au trimis trei cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc – primele de la Procuratura Generală, imediat după reținerea lui și pe 8 august pentru a fi cercetat în alte trei dosare penale. Iar a treia solicitare a fost trimisă de Ministerul Justiției, pe 4 august.