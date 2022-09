Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anunţat că a fost depistat pozitiv la COVID-19 şi şi-a suspendat temporar programul, la câteva zile după ce a participat la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de la New York, informează France Presse.



''În această dimineaţă am fost testat pozitiv la COVID-19", a anunţat premierul duminică pe Twitter, precizând că îşi anulează sosirea la ''Sărbătoarea trandafirului'' a Partidului socialiştilor din Catalonia (PSC), organizată duminică la Gava, în apropiere de Barcelona (nord-est).



''Voi continua să lucrez cu extremă prudenţă", a adăugat Sanchez.



Acest anunţ vine la două zile după ce s-a întors de la New York, unde a participat la mai multe evenimente în cadrul celei de-a 77-a Adunări Generale a ONU, alături de numeroşi şefi de stat şi de guvern.



Şeful guvernului spaniol nu a precizat deocamdată dacă va continua să participe la evenimentele prevăzute pentru restul săptămânii.



Vineri, el urma să primească la Alicante (sud-est) opt şefi de stat şi de guvern din ţările sudice ale Uniunii Europene, cu ocazia unei reuniuni a forumului Med-7.