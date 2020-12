Premieră sumbră. Au fost înregistrate primele cazuri de Covid-19 pe ultimul continent ce nu era afectat de pandemie

Ziarele în limba spaniolă a relatat luni despre focarul izbucnit la baza de cercetare General Bernardo O'Higgins Riquelme din Chile, unde 36 de persoane au fost contagiate - 26 de membri ai armatei chiliene şi 10 lucrători din cadrul serviciilor de întreţinere.



„Datorită acţiunii preventive realizată în timp util... a fost posibilă mutarea personalului menţionat care, după ce a fost supus unui control medical şi în urma administrării testului PCR... s-a dovedit pozitiv la COVID-19”, a precizat armata chiliană într-un comunicat citat de Newsweek. Potrivit relatării, trei membri ai echipajului de pe o navă care susţine activitatea de la bază au avut de asemenea rezultate pozitive la teste după ce au revenit din misiunea lor în Antarctica.



Cele 36 de persoane testate pozitiv au fost evacuate în oraşul Punta Arenas din Chile unde, potrivit relatărilor, sunt în carantină iar starea lor este bună.



General Bernardo O'Higgins Riquelme este una dintre cele 13 baze chiliene de pe insulă, conform ABC.



Încercarea de a ţine la distanţă virusul de Antarctica a avut un preţ, notează The Guardian, care menţionează în acest sens că toate proiectele majore de cercetare din Antarctica au fost stopate. Ca urmare, cercetări ale oamenilor de ştiinţă din întreaga lume au fost întrerupte.



Cu toate că pe acest continent nu există rezidenţi permanenţi, circa o mie de cercetători şi alţi vizitatori s-au aflat peste iarnă, potrivit Associated Press.



În martie, în timp ce măsurile de izolare ca răspuns la răspândirea rapidă a COVID-19 s-au înmulţit, programele din Antarctica au convenit că pandemia ar putea deveni un dezastru major. Cu cele mai intense rafale de vânt din lume şi cele mai scăzute temperaturi, continentul care are o dimensiune aproximativ egală cu cea a Statelor Unite şi a Mexicului este şi aşa destul de periculos pentru lucrătorii din bazele sale care funcţionează de 40 de ani.



Potrivit unui document al Consiliului Managerilor Programelor Naţionale Antarctice consultat de Associated Press, „un virus nou extrem de infecţios, cu mortalitate şi morbiditate semnificative în mediul extrem şi auster al Antarcticii, cu echipamente pentru îngrijire medicală şi intervenţie de sănătate publică limitate, reprezintă un risc ridicat, cu potenţiale consecinţe catastrofale”.