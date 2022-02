În premieră în istoria NATO, a fost activat planul de apărare prin dislocarea forței de reacție rapidă a Alianței.

"Condamnam in cei mai categorici termeni cu putinta invazia Ucrainei de catre Rusia precum si complicitatea Belarusului. Acest atac brutal si planuit din timp si declansat fara justificare nu va fi trecut sub tacere. Ieri am activat in premiera planurile NATO de aparare", a spus Mircea Geoana.

"Astazi, comandantul suprem al nato a decis dislocarea elementelor de reactie imediata din carul fortei NATO de reactie rapida. O componenta terestra a acestor elemente va fi desfasurata si in Romania", a mai spus Geoana.



"NATO disloca pentru prima data aceste forte de reactie imediata. Ele dsunt destinate descurajarii", a incheiat Geoana.