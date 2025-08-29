Povestea inedită a unei românce

„În doar 45 de minute am obținut permisul de conducere iordanian, valabil timp de 10 ani. Tot procesul, de la cazier la verificarea oftalmologică, s-a desfășurat extrem de eficient”, a declarat Geanina.

De asemenea, românca a povestit că și pașaportul iordanian a fost reînnoit cu rapiditate. „Pașaportul meu era expirat, însă l-am refăcut direct la aeroport. În aproximativ 20 de minute am primit un document nou, valabil cinci ani, după ce am prezentat biletul de avion și am explicat situația”, a adăugat ea.

Geanina a subliniat rolul digitalizării în eficiența serviciilor publice iordaniene. Potrivit ei, oficii precum cele de stare civilă funcționează după reguli stricte, iar dacă un document nu este eliberat într-un interval scurt, cetățenii pot solicita o întâlnire direct cu directorul instituției pentru a rezolva situația.

Experiența Geaninei contrastează puternic cu modul în care se desfășoară procedurile birocratice în România, evidențiind avantajele unei administrații digitale și bine organizate.