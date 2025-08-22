Dacă și tu te-ai lovit de această problemă, ar trebui să știi ce trebuie să faci pentru a obține un pașaport nou. Astfel, primul pas în caz de pierdere sau distrugere este să îl declari la orice serviciu public comunitar de pașapoarte sau chiar la Direcția Generală de Pașapoarte, relatează cumsa.ro.

Cei ce pierd acest act în vacanță trebuie să-l declare pierdut la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din țările în care se află. În cazul minorilor, declarația trebuie făcută de reprezentanții legali sau de către însoțitori. La instituția unde este raportată pierderea pașaportului trebuie, de asemenea, solicitată și anularea actului pierdut.

Dacă actul ți-a fost furat, atunci va trebui să sesizezi cea mai apropiată unitate de poliție din zonă și să soliciți eliberarea unei adeverințe care sa ateste evenimentul respectiv. Și în acest caz, dacă vorbim despre minori, solicitarea se face de către părinti sau de către reprezentanții legali ori însoțitorii acestora.

Autoritățile pot elibera un nou document de călătorie în locul celui declarat pierdut, distrus sau furat, doar dacă evenimentul a fost declarat în condițiile expuse mai sus.

Documentele necesare pentru schimbarea pașaportului pierdut sau furat:

- cerere pentru eliberarea pașaportului

- declarația de pierdere sau de furt, eliberată de autorități

- cartea de identitate (original și copie)

- certificat de naștere (original si copie), dacă este necesar

- fotografii tip pașaport

- dovada achitării taxei pentru pașaport in valoare de 265 de lei, pentru pașapoartele simple electronice, cât și pentru cele simple temporare

- taxa se poate achita la casieriile unităților CEC Bank sau la stațiile de plata Selfpay ale CEC Bank, dar și online pe platforma ghiseul.ro

În multe județe din România va fi necesară și o programare făcută online pentru a putea depune toate actele menționate mai sus. În funcție de județul În care locuiți, programările se fac pe site-ul oficial.

Pentru depunerea actelor trebuie să te prezinți la sediul serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, cu toate documentele menționate.

Pașaportul simplu electronic se va elibera în termen de 10 zile lucrătoare, iar cel temporar se va elibera în termen de 3 zile lucrătoare. Ambele documente pot fi ridicate personal sau, după caz, de către o persoană împuternicită cu o procură notarială.