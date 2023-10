Cel puțin 11 palestinieni au fost uciși într-o lovitură israeliană în orașul Khan Younis, din sudul Gazei, iar israelianul a lovit orașul Rafah, din sud, a informat presa palestiniană, citată de The Guardian.

lsraeli warplanes bomb a busy market in Nuseirat camp in the middle of Gaza Strip. pic.twitter.com/95MKJbiMG5