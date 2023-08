Burry își face pariurile bearish împotriva S&P 500 și Nasdaq 100, potrivit documentelor publicate luni de Security Exchange Commission. Fondul lui Burry, Scion Asset Management, a cumpărat 866 de milioane de dolari în opțiuni de vânzare (dreptul de a vinde un activ la un anumit preț) împotriva unui fond care urmărește S&P 500 și 739 de milioane de dolari în opțiuni de vânzare împotriva unui fond care urmărește Nasdaq 100.

Burry folosește mai mult de 90% din portofoliul său pentru a paria pe o scădere a pieței, potrivit documentelor depuse.

Dar Burry pare să fi oscilat între optimism și pesimism în ceea ce privește alegerile sale de acțiuni în acest an. În ianuarie, el a postat pe Twitter un mesaj enigmatic către cei 1,4 milioane de urmăritori ai săi. "Vindeți", a scris el. Dar, până la sfârșitul lunii martie, a dat înapoi. "Am greșit când am spus "vindeți"", a scris el.

S&P 500 și Nasdaq 100 au înregistrat câștiguri mari până acum în acest an. Au crescut cu aproape 16% și, respectiv, 38%.

La mijlocul anilor 2000, Burry a fost celebru pentru că a făcut un pariu împotriva pieței imobiliare și a profitat din plin de criza creditelor subprime și de prăbușirea a numeroase entități financiare importante în 2008. Evenimentul a fost relatat de Michael Lewis în bestsellerul său "The Big Short: Inside the Doomsday Machine" și adaptat ulterior într-un film în care Burry a fost interpretat de Christian Bale.

De asemenea, fondul lui Burry iese din acțiunile deținute la o serie de bănci regionale - a vândut cele 150.000 de acțiuni ale First Republic Bank (FRC), precum și participațiile la Huntington Bank PacWest (PACW) și Western Alliance (WAL). Nu este clar dacă aceste vânzări au avut loc înainte sau după ce JPMorgan Chase a preluat First Republic Bank (FRC) în luna mai.

Burry a schimbat, de asemenea, cursul în ceea ce privește acțiunile chinezești - vânzându-și acțiunile JD.com și Alibaba în al doilea trimestru al anului.

Pe ce pariază investitorul

Există câteva nume pe care Burry și echipa sa de la Scion pariază.

Aproximativ 6% din portofoliul de acțiuni al companiei este lung, iar în al doilea trimestru al anului și-a mărit expunerea la industria turismului și a sănătății - achiziționând acțiuni ale Expedia Group, MGM Resorts, CVS și Cigna.

De asemenea, Burry a cumpărat acțiuni în valoare de 4,7 milioane de dolari la compania mamă a CNN, Warner Bros. Discovery și acțiuni în valoare de 3,3 milioane de dolari la retailerul online de second hand, The RealReal.

Dar, în cercurile financiare, predicțiile pesimiste ale lui Michael Burry capătă adesea mai multă atenție decât pariurile sale optimiste.

Deși o singură plată mare nu garantează randamente viitoare, Burry are un istoric de investiții solid. Traderii care au urmat investițiile dezvăluite de Scion's în ultimii 3 ani (între mai 2020 și mai 2023) ar fi obținut randamente anualizate de 56%, potrivit unei analize realizate de Sure Dividend. În aceeași perioadă, S&P 500 a avut randamente anualizate de aproximativ 12%.