Avionul implicat, un Airbus A318 aparținând companiei Air France și înregistrat sub codul F-GUGR, opera zborul AF1448 cu destinația Barcelona, Spania. Incidentul a avut loc pe 3 ianuarie 2025, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Charles de Gaulle. După doar 17 minute de zbor, echipajul a decis să se întoarcă la Paris din cauza unei defecțiuni de presiune în cabină.

Pasagerii au fost avertizați rapid să utilizeze măștile de oxigen, pe care echipajul de zbor le-a activat manual, întrucât altitudinea la care ar fi trebuit să cadă automat nu fusese încă atinsă. Imagini video distribuite pe rețelele sociale au surprins momentele tensionate din interiorul aeronavei, unde pasagerii și-au pus măștile și au urmat instrucțiunile echipajului.

Un purtător de cuvânt al Air France a declarat pentru Simple Flying: „Echipajul zborului AF1448, operat pe 3 ianuarie 2025 de Airbus A318, a luat decizia de a reveni la Paris CDG ca măsură de precauție, din cauza depresurizării cabinei. Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea noastră absolută.” De asemenea, reprezentantul a subliniat că personalul este instruit să gestioneze astfel de situații conform procedurilor stabilite de producător.

Incidentul s-a soldat cu o aterizare în siguranță, iar niciun pasager nu a suferit răni. Air France a inițiat imediat o anchetă pentru a determina cauza exactă a defecțiunii tehnice, în timp ce pasagerii au fost rerutați pentru a ajunge la destinația lor finală.

