Studenții de la o facultate din orașul Legazpi, Filipine, au fost rugați să poarte „pălării” care să-i împiedice să copieze de la alți colegi.

LOOK: A group of students of Bicol University College of Engineering wears creative anti-cheating hats while taking midterm exam. via Connie Calipay/ 📸: Engr. Mary Joy Mandane-Ortiz pic.twitter.com/u3tUdbuiab — Philippine News Agency (@pnagovph) October 19, 2022

Mulți au răspuns provocării și au venit la examen cu accesorii care mai de care îndrăznețe: „pălării” din cartoane de ouă sau alte materiale reciclate, cârlige și tuburi de hârtie igienică.

Images of students wearing so-called "anti-cheating hats" during college exams have gone viral on social media in the Philippines.https://t.co/AYEKHIrYyS — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) October 23, 2022

Profesorul lor a declarat pentru BBC că a încercat să găsească o „modalitate distractivă” de a asigura „integritatea și onestitatea” la cursurile ei.