Norul de praf uriaş a înghiţit luni seara părţi din zona metropolitană a Phoenixului, reducând vizibilitatea la aproape zero, relatează CNN.

Furtuna de praf a fost urmată de furtuni violente, care au devastat oraşul, lăsând în urmă copaci doborâţi de vânt și pene de curent pe scară largă.

La aeroportul Phoenix Sky Harbor, un pod de legătură a fost distrus de rafale de vânt de peste 110 km/h.

🚨😳 Phoenix just got swallowed by a real-life wall of dust! A massive haboob turned day into night, cut power, and stopped flights. Straight out of The Mummy 🏜️🌪️ #Phoenix #DustStorm #Haboob pic.twitter.com/545u8Mu1hF — WanderVisions Lens (@wandervisions) August 26, 2025

Serviciul Naţional de Meteorologie din Phoenix a emis mai multe avertismente atât pentru furtuna de praf, cât şi pentru vântul violent. Șoferii au fost, de asemenea, avertizați cu privire la vizibilitatea redusă, aceștia fiind însemnați să „oprească maşinile şi să rămână în viaţă”.

Furtunile de praf nu sunt o noutate în sezonul musonic din Arizona, dar această furtună a fost mai puternică decât de obicei, mai notează CNN.