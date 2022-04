În fiecare an, Odesa organizează de 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor, un festival, intitulat Humorina, la care are loc o mare defilare cu persoane deghizate, precum şi spectacole de muzică şi de comedie.



În contextul invaziei ruse din Ucraina, evenimentul, deşi a "supravieţuit", a avut loc într-un format mult redus, sub auspiciile primăriei, care a dorit să menţină ridicat moralul populaţiei. Anunţul a fost făcut acum o săptămână de primarul Odesei, Ghenadii Truhanov: "Cu un război în ţară, umorul este cea mai puternică armă la îndemâna noastră".



În timpul festivalului, care în acest an a fost rebotezat Humorina-Javelina (o aluzie la sistemele portabile antitanc Javelin, preferatele militarilor ucraineni în lupta cu tancurile ruse - n.r.), a avut loc un spectacol în gara din oraş - unde în fiecare zi refugiaţii încearcă să părăsească Odesa - în care "performerii" urau bun venit şi apoi îşi luau imediat la revedere de la un rus care se întorcea la el în ţară, dar şi un maraton prin internet pentru strângerea de fonduri pentru trupe.



Locuitorii Odesei au faimă de glumeţi şi sunt cunoscuţi pentru felul lor de a vorbi care îi amuză nespus pe rusofoni, explică Gopp. "Spunem ceva şi vorbitorilor de limbă rusă li se pare distractiv", rezultatul unui mix de limbi şi culturi care au marcat acest oraş cu un milion de locuitori din sudul Ucrainei.



Evrei (până în 1917, reprezentau 30% din populaţie), greci, moldoveni, georgieni... şi-au stabilit o manieră proprie de a comunica şi au adoptat expresii singulare care îi diferenţiază pe locuitorii Odesei de restul ucrainenilor.