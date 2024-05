"Această tornadă a devastat o bună parte din acest oraş", a declarat sergentul Alex Dinkla, un purtător de cuvânt al poliţiei de stat din Iowa, în timpul unei conferinţe de presă organizate seara în Greenfield, transmite Reuters preluat de News.ro.

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe