Șeful Programului Alimentar al Națiunilor Unite a declarat că dacă cei mai mai bogați oameni ai lumii ar dona o valoare infimă din averea lor, s-ar rezolva problema foametei globale.

Astfel, cu numai 6 miliarde de dolari omenirea ar putea fi salvată.

În replică, Musk a spus că va "vinde acțiunile Tesla chiar acum", dacă se "poate descrie exact cum 6 miliarde de dolari vor rezolva foametea în lume".

Fact check:



🔹 2% of @elonmusk's wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?



_ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc