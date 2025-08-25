Tragedia a zguduit comunitatea din Rio do Sul și a ridicat întrebări cu privire la riscurile asociate procedurilor medicale obișnuite.

Ce s-a întâmplat

Leticia a efectuat un control pentru pietre la rinichi la Spitalul Alto Vale, unde i s-a administrat o substanță de contrast folosită pentru a evidenția mai clar organele în tomografii și RMN-uri. La scurt timp după injectare, tânăra a intrat în șoc anafilactic, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Familia și apropiații au descris-o ca pe o tânără ambițioasă, plină de viață și extrem de pasionată de cariera juridică. „Era o fată vibrantă, cu multă personalitate. Era foarte studioasă, visa să ajungă departe”, a declarat mătușa sa, Sandra Paul. Leticia a fost înmormântată joi, 21 august.

Când devine periculoasă o examinare cu CT sau RMN

Deși situații precum cea a Leticiei sunt rare, substanțele de contrast iodate pot provoca reacții severe la aproximativ 1 din 5.000–10.000 de investigații. Majoritatea pacienților experimentează doar simptome ușoare, cum ar fi senzație de căldură, greață sau mâncărimi.

Cazul a atras atenția și asupra altor situații similare. În Marea Britanie, Yvonne Graham, în vârstă de 66 de ani, a murit după un stop cardiac survenit tot în urma administrării unei substanțe de contrast, înaintea unui CT abdominal. Fiica sa susține că mama ei nu ar fi trebuit să primească substanța, având probleme renale avansate.

Specialiștii recomandă informarea medicului cu privire la alergii, afecțiuni renale sau alte condiții medicale înaintea unei examinări cu substanțe de contrast. Deși riscul este mic, cunoașterea istoricului medical complet poate preveni tragedii neașteptate.