Forțele aeriene americane au transmis că femeia a intrat în travaliu la bordul avionului departe de țara controlată de talibani.

Oficialii au declarat că mama a început să aibă complicații în timp ce aeronava se afla în zbor din cauza presiunii mai mici a aerului.

Tânăra a adus pe lume o fetiță sănătoasă, în depozitul de marfă. Ulteior, mama și bebelușul au fost transportați la o unitate medicală din apropiere, iar ambele sunt în afara oricărui pericol.

