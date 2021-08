O localitate din Olanda se transformă, timp de 3 zile, în oraș al roșcaților. Asta, pentru că în Tilburg are loc an de an Festivalul roșcaților, la care participă sute de oameni. Chiar dacă în perioada asta, măsurile au fost unele excepționale din cauza pandemiei COVID-19, roșcații nu au vrut să renunțe la obiceiul lor.