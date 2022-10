Exhumările au început deja, a specificat responsabilul citat, care a ataşat mesajului său o serie de fotografii ce arată personal de urgenţă purtând costume albe de protecţie într-o zonă izolată, relatează Agerpres.

Agenţia ucraineană de presă Ukrinform, citând un înalt oficial al poliţiei ucrainene, a relatat că în groapa comună au fost descoperite 180 de cadavre.

A mass grave has been found in #Liman, #Donetsk region in which 180 people were presumably killed by #Russians.



Entire families lie in mass graves. There are burials of #Ukrainian children born in 2019-2021.

The Russians are beasts, nay, worse than animals.#SlavaUkrainii pic.twitter.com/ioz0cW7ejq