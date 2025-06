Autoritățile de la București au transmis că programul nuclear iranian încalcă obligațiile internaționale și reprezintă o amenințare la adresa securității globale.

Autoritățile române sunt preocupate în mod special de siguranța cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și spun că sunt pregătite să ia măsuri pentru protejarea lor în funcție de evoluția situației. De asemenea, Iranul a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Mii de oameni protestează la nivel global față de loviturile date de Donald Trump la siturile nucleare din Iran.

China condamnă ferm acțiunile lui Donald Trump asupra Iranului. Există voci care spune că oficialii din China ar fi trimis ajutoare către Iran imediat după primul atac asupra Israelului. Aceste bănuieli au apărut după ce trei avioane de marfă, provenind din orașe diferite, au decolat și au dispărut de pe radar în apropierea spațiului aerian iranian.

Au fost atacate trei situri nucleare iraniene în Fordow, Natanz și Isfahan. China condamnă ferm atacurile SUA asupra Iranului și bombardarea instalațiilor nucleare

Pentagonul a declarat că operațiunea a fost un succes major, distrugând infrastructura nucleară iraniană cu ajutorul a 14 bombe, zeci de rachete de croazieră și peste 125 de avioane militare. Potrivit unor oficiali israelieni, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a fost informat despre atac cu cel puțin 24 de ore înainte, iar Israelul nu se așteaptă la un răspuns militar major din partea Iranului.

În urma atacului, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Guvernatorilor și a exprimat îngrijorări serioase legate de posibilele consecințe asupra securității internaționale.

JD Vance a declarat că Statele Unite nu se află în război direct cu Iran, ci cu programul nuclear al Orientului Mijlociu, care reprezintă un pericol real pentru întreaga omenire.

„Nu suntem în război cu Iranul. Suntem în război cu programul nuclear al Iranului. Suntem foarte mulțumiți de piloții din sistemul american de forțe care și-au făcut treaba extraordinar. Operațiunea a fost extraordinară. Au plecat din Missouri. Nu au aterizat nici măcar o dată. Au aruncat bombe foarte grele la țintă, de mărimea unei mașini de spălat și s-au întors acasă în siguranță fără să aterizeze sau să se oprească pentru altceva în afară de alimentări scurte. Bineînțeles, au făcut asta în aer. Deci e o operațiune incredibilă, un testament al puterii americane militare.”, a transmis JD Vance.

Reacțiile internaționale au fost contradictorii. Pakistanul a condamnat atacurile, pe care le-a considerat o încălcare a dreptului internațional, la doar o zi după ce anunțase că îl va propune pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace. Trump a postat pe rețeaua de socializare că ar putea fi luată în calcul chiar schimbarea actualului regim de conducere al Iranului.

