„Văd munți și văi. Văd râuri și câmpuri. Acestea sunt întinderile Rusiei, aceasta este patria mea mamă. Văd Praga și Varșovia, Budapesta și Bucureștiul. Aceasta este nația rusească. Câte locuri îndrăgite sunt aici!

Văd pagode în Sri Lanka, văd Coreea și China. Oriunde conduc un tanc este tot pământul meu iubit! Văd râul Amazon, văd și crocodili! Este pământ rusesc, este patria mea mamă! În apropiere sunt piramidele, curg apele bogate ale Nilului, spălând un mal rusesc. Rușii mei, sunt mândru de voi!

Uitați niște indieni care fumează o pipă și mi-o oferă”, afirmă Stremousov, în timp ce în spatele său poate fi văzut un steag cu o svastică pe ea, simbolul având altă conotație în India decât cea cunoscută în Europa și Occident.

„Întreaga lume îi iubește pe ruși în patria mea mamă”, își încheie euforic mesajul oficialul rus.

Jurnalistul BBC Francis Scarr afirmă, referindu-se la înregistrarea video, că aceasta „este cu adevărat unul dintre cele mai bizare lucruri pe care le-am văzut vreodată”.

