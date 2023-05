Alianţa este în stare de alertă și se pregătește pentru eventualitatea în care războiul Rusia-Ucraina va escalada, a anunțat şeful Comitetului Militar NATO - amiralul olandez Rob Bauer.

După întâlnirea cu liderii militari ai Alianței, amiralul Rob Bauer a avertizat că "Moscova nu se va opri la Ucraina. NATO se află într-o nouă eră pentu care este pregătită, a apărării colective”.

„Trebuie să ne pregătim pentru că un conflict cu Rusia poate să apară în orice moment. NATO s-a pregătit pentru această nouă eră. De ani de zile, autorităţile militare ale NATO monitorizează comportamentul din ce în ce mai agresiv al Rusiei. Împreună am implementat cea mai mare creştere a apărării colective de la Războiul Rece, dar treaba nu este încă terminată”, a mai spus amiralul Rob Bauer, şeful Comitetului Militar NATO, în timpul unei conferinţe de presă, după o reuniune a șefilor militari ai NATO, la Bruxelles.

"Rusia se află în a 15-a lună a ceea ce credea că va fi un război de trei zile. Goliat se clatină. Şi asta pentru că David a demonstrat o imensă rezilienţă şi iscusinţă tactică susţinute de 50 de naţiuni din întreaga lume", a mai afirmat Bauer, făcând aluzie la povestea biblică despre David şi Goliat, în care tânărul păstor David îl ucide cu o praştie pe temutul uriaş Goliat, relatează DPA, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, amiralul Bauer a mai anunțat că „NATO nu vede China ca pe o ameninţare, ci ca pe o provocare. Şi diferenţa este că atunci când vorbim despre aceste planuri militare, NATO nu lucrează la planuri militare împotriva Chinei. Lucrăm la planuri militare împotriva Rusiei şi a grupărilor teroriste, aici se concentrează planurile”.

