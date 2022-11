Aceasta tocmai cobora din avionul care-i adusese pe ea și pe președintele Indoneziei pe insula Bali. Numai că la un moment dat, un picior i-a alunecat pe marginea treptei, iar în secunda următoare, Prima Doamnă și-a pierdut echilibrul și a căzut.

Mai multe persoane din staff-ul cuplului prezidențial s-au repezit în ajutorul ei - nu și președintele, care a așteptat impasibil lângă soția lui.

Într-un final, aceasta s-a ridicat și a coborât scara avionului cu multă atenție, după care și-a continuat drumul la brațul liderului indonezian.

印尼第一夫人下飞机摔倒,总统还不让扶

Indonesia's First Lady Falls After Getting Off a Plane pic.twitter.com/BptBfz1aEM